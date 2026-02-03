كهربا يكشف سبب فسخ تعاقده مع القادسية

كشف محمود كهربا، لاعب القادسية السابق، كواليس أزمة رحيله عن النادي الكويتي، التي أدت لاحتجازه في المطار.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "بعد أول مباريات لي مع القادسية كانت الكرة لا تصل لي، وبمرور الوقت تحدثت مع نبيل معلول عن رغبتي في عدم الاستمرار، لكن عندما تحدثت مع إدارة النادي لم أجد أي أحترافية، حتى أنني تعرضت للحبس هناك في الكويت".

وأضاف: "كان لدي مستحقات متأخرة، تقدر بـ3 رواتب، لذا عرضت التنازل عن جزء من مستحقاتي، لكنني كلما كنت أتحدث مع أحد المسئولين أجد كلام مختلف".

وتابع: "بسبب المماطلة كنت مستمرًا مع القادسية لعدم الحصول على مستحقاتي، وفي آخر جلسة لي عرضت تقاضي نصف مستحقاتي الآن ثم النصف الآخر في شهر مايو، بشرط إضافة غرامة مالية 100 ألف دولار، لكنهم رفضوا وفي اليوم التالي أرسلوا مخالصة مع إضافة 1000 دولار عن كل يوم تأخير فقط".

كهربا واصل: "بعد هذه المفاوضات أبلغتهم بأنني مستمرًا مع الفريق، لكنني بعدها فوجئت بأزمة أخرى وهي انتهاء الفيزا الخاصة بي، ولم يكن لدي إقامة في الكويت، والأمر كان يتطلب سفري خارج البلاد ثم العودة مرة أخرى، ذلك كان يتطلب دفع غرامة ثم السفر، لكن بمجرد دخولي المطار تم إلقاء القبض عليّ".

وأوضح: "تم إرسالي إلى مكان الاحتجاز الذي ظللت فيه لمدة ساعة ونصف، وكان الهدف من ذلك هو إبعادي لعدم دخول الكويت ودول الخليج لمدة 5 سنوات، وذلك كان بسبب الإدارة، حتى لا أستطيع الحصول على مستحقاتي المتأخرة، علمًا بأن السفارة المصرية لم تتركني في الأزمة، وأرسلت لي مندوبًا لمساعدتي في إنهاء الأمر".

زاد: "القادسية تم حظره لدى فيفا بسببي، بعدما خاطبت الاتحاد الدولي من خلال المحامي بالواقعة كاملة بالإضافة إلى أزمة تأخر المستحقات، وبعد انتهاء مهلة الـ15 يومًا، قمت بفسخ عقدي من طرف واحد، وأصبحت لاعبًا حرًا، والقضية فائزة بلا شك".

وأنهى: "قضيت أفضل 6 أشهر في حياتي مع الاتحاد الليبي، لكنني منذ الساعة 12 منتصف الليل وحتى العاشرة صباحًا كنت أشعر وأن المنزل يهتز، لدرجة أنني صليت الفجر 3 مرات، بسبب الأحداث التي كانت تحدث وهي جديدة بالنسبة لي لم أمر بها من قبل".