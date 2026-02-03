الأعلى للشؤون الإسلامية ينظم ندوة حول دوره في نشر التراث

نظّم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في إطار فعاليات جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، اليوم، ندوة فكرية بعنوان: «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ودوره في نشر التراث»، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

شارك في الندوة الدكتور عماد هلال، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قناة السويس، وأدار الحوار الدكتور حسن خليل، مدير عام تحقيق وتجميع المخطوطات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وافتُتح اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ أحمد رشاد، أحد نجوم دولة التلاوة، أضفت أجواءً روحانية على الفعالية الفكرية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عماد هلال أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يمثل صرحًا علميًّا وثقافيًّا رائدًا في حفظ التراث العربي والإسلامي، مشيرًا إلى أن جهود المجلس في تحقيق المخطوطات، ونشر الدراسات التراثية، وإقامة الندوات الفكرية، تسهم في مواجهة تيارات التطرف الفكري، وتعمل على بناء وعي مستنير لدى الأجيال الجديدة.

وأوضح أن المجلس لا يكتفي بالحفاظ على التراث في صورته الأكاديمية، بل يسعى إلى تقديمه بروح معاصرة تجعل هذا التراث حيًّا وفاعلًا في وجدان المجتمع، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال.

من جانبه، بيّن الدكتور حسن خليل دور المجلس في ربط الحاضر بالماضي، وإحياء كنوز الفكر الإسلامي عبر منصات ثقافية متنوعة.

وشهدت الندوة حضورًا جماهيريًّا لافتًا، حيث تفاعل الزوار مع الطرح الفكري الرصين، مشيدين بجهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثراء الفكر الديني والإنساني من خلال الندوات المختلفة والإصدارات المتنوعة.