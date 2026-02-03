الهلال الأحمر المصري: مطبخ إنساني متنقل لتجهيز وجبات للفلسطينيين القادمين من غزة

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر يلعب دورًا مساندًا ومكملاً للجهود الرسمية المصرية في استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهلال رفع جاهزيته الكاملة لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الإنسانية في محيط معبر رفح البري، من خلال مراكزه الموجودة في صالتي الوصول والمغادرة، والتي تشمل تقديم الكراسي المتحركة، وخدمات مرافقة المرضى وكبار السن.

وأشارت إلى تيسير الاتصال وإعادة الروابط العائلية، إضافة إلى توفير وجبات ساخنة عبر مطبخ إنساني متنقل، كما يتم تلبية الاحتياجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، بما في ذلك الملابس الثقيلة والأغطية ومستلزمات العناية الشخصية.

ولفتت إلى أن الهلال الأحمر المصري يمتد دوره إلى المستشفيات لتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال والمصابين، مكتملة بذلك سلسلة الخدمات منذ الاستقبال وحتى مغادرة المستشفيات.

وأوضحت أن "حقيبة العودة" الرمزية تُوزع على الفلسطينيين الذين أتموا العلاج في مصر، وتحتوي على المستلزمات الأساسية مثل البطاطين، والأغطية الثقيلة، ومستحضرات العناية والنظافة الشخصية، إضافة إلى الوجبات الجافة، في رسالة رمزية تؤكد عودتهم سالمين إلى وطنهم.