قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بـاتحاد الغرف التجارية، إن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة ثبات واستقرار نسبي، عقب موجة من الارتفاعات القياسية نتيجة «مضاربات قوية»، موضحًا أن التراجع الحاد الذي شهدته الأسعار يعد «حركة تصحيحية» طبيعية للارتفاعات «السريعة وغير المبررة» التي سبقتها.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية صدى البلد، أن الأسواق العالمية شهدت تراجعًا في سعر الأوقية لتصل إلى مستويات تتراوح بين 4700 و4650 دولارًا، بعد أن كانت قد سجلت 5600 دولار.

وأشار إلى أن السوق المحلي يشهد أيضًا حالة من استعادة التوازن بين العرض والطلب بعد انخفاضات متتالية، لافتًا إلى أن الاستقرار سيتأكد بشكل أوضح خلال اليومين المقبلين.

ونصح المواطنين بضرورة التريث والهدوء في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء في الوقت الراهن، قائلًا: «نقول للناس: انتظروا، ولا تتعجلوا في اتخاذ أي قرارات، لا بالبيع ولا الشراء».

وأضاف أن الذهب يظل المخزن الحقيقي والآمن للقيمة، مستشهدًا باستمرار البنوك المركزية العالمية في الاحتفاظ باحتياطياتها من الذهب، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تدعم قيمته.

وشدد على أن الطفرات السعرية الأخيرة كانت نتيجة «مضاربات» شملت المعادن بصفة عامة، مؤكدًا أن «أغلب الظن أن الذهب سيعاود الارتفاع حتمًا بنسبة 100% على المدى الطويل»، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسعار على المدى القصير في ظل الظروف الحالية.