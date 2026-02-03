أمريكا وإسرائيل تجريان تدريبات بحرية مشتركة في البحر الأحمر وسط توترات إقليمية

قالت الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم الاثنين، إنهما أجرتا تدريبات بحرية مشتركة في البحر الأحمر، واصفتين المناورة بأنها روتينية.

وتأتي التدريبات، التي جرت أمس الأحد، في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وإيران.

وشاركت في المناورة المدمرة الأمريكية المجهزة بصواريخ موجهة "ديلبرت دي بلاك"، والتي سافرت لاحقًا إلى مدينة إيلات الإسرائيلية الساحلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نشر القوات يؤكد "التعاون الوثيق بين قواتي الجيش والبحرية المعنيتين".

وعلى الجانب الإسرائيلي، شاركت السفينة الحربية آي إن إس إيلات في التدريبات.

يشار إلى أن المدمرة "ديلبرت دي بلاك"، التي غادرت الميناء الإسرائيلي بعد المناورة، مجهزة للدفاع الجوي والبحري والدفاع عن الغواصات بالإضافة إلى الضربات الدقيقة على الأهداف البرية.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية بشكل متكرر بشن ضربات عسكرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحملة القمعية الوحشية التي شنها النظام على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الجماعية الأخيرة، والتي يُقال إن آلافًا، إن لم يكن عشرات الآلاف، لقوا حتفهم فيها.

وهددت إيران بتنفيذ هجمات مضادة على إسرائيل والولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم.

ورغم ذلك، قالت تقارير إعلامية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزم الالتقاء بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لإجراء مفاوضات تهدف إلى تخفيف تلك التوترات.