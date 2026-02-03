 رغم اكتمال التحضيرات.. علي قدورة يعلن إلغاء برنامجه الرمضاني لأسباب خاصة - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:20 ص القاهرة
رغم اكتمال التحضيرات.. علي قدورة يعلن إلغاء برنامجه الرمضاني لأسباب خاصة

أحلام أشرف
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 11:55 م | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 11:55 م

أعلن مؤدي المهرجانات علي قدورة إلغاء تصوير برنامجه المقرر عرضه خلال شهر رمضان، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالعمل، بما في ذلك تجهيز المحتوى واختيار مواقع التصوير.

وأوضح قدورة أن قرار الإلغاء جاء نتيجة ظروف خاصة بصُنّاع البرنامج، حالت دون استكمال التصوير، رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية من أجل تقديم محتوى هادف يحمل رسالة توعوية للشباب والناس.

وأكد رضاه بقضاء الله وقدره، متمنيًا العوض والأجر على ما كانت عليه النية الصادقة من تقديم عمل يخدم المجتمع، مختتمًا حديثه بالحمد والشكر لله على كل حال.

