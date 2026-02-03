تستعد المطربة اللبنانية إلين خلف لإحياء حفل غنائي في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 13 فبراير الجاري على خشبة «مسرح بيروت».

ومن المقرر أن تستعيد إلين خلف خلال الحفل أجواء النوستالجيا المرتبطة بأغانيها التي اشتهرت بها في أواخر التسعينيات ومطلع الألفينات، حيث تقدم أمسية غنائية عاطفية يغلب عليها طابع الحنين والذكريات، من خلال باقة من أشهر أعمالها.

ويمثل هذا الحفل عودة لإلين خلف إلى الساحة الفنية والغنائية بعد سنوات طويلة من الغياب.

وكانت إلين خلف قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهورها في بودكاست عندي سؤال مع الإعلامي محمد قيس، حيث وجهت انتقادات لمدير أعمالها السابق جيجي لامارا، وقالت إنه سعى للانتقام منها عبر صناعة نجومية نانسي عجرم وتقديمها في صورة قريبة منها، وذلك عقب إنهائها العمل معه.

كما ذكرت أن ألبوم الأطفال «شخبط شخابيط» كان مُخصصًا لها في البداية، إضافة إلى أغنيات «أخاصمك آه» و«ع بالي حبيبي» التي قدمتها لاحقًا إليسا.



