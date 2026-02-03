تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا

في إطار التنسيق المشترك بين النقابات الفنية، تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر نقابة المهن الموسيقية، وكان الاجتماع سيجمع كلًا من الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة الصادرة عن الموسيقار هاني مهنا.

وكان الفنان مصطفى كامل قد دعا إلى عقد الاجتماع لمناقشة ما صدر مؤخرًا عن هاني مهنا من تصريحات أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، واعتبرها البعض تجاوزًا يمس الفن المصري ورموزه.

وتأتي الدعوة للاجتماع في إطار الحرص على مناقشة الأمر بشكل مؤسسي ومسؤول، بما يضمن الحفاظ على مكانة الفن المصري وتاريخه، وصون كرامة رموزه الذين أسهموا عبر عقود في تشكيل الوجدان الثقافي للمجتمع.

وأكد النقيب العام، الفنان مصطفى كامل، احترامه وتقديره الكامل لكافة الرموز الفنية دون استثناء، مشددًا على أن نقابة المهن الموسيقية، بالتنسيق مع اتحاد النقابات الفنية، لن تسمح بأي تجاوزات أو إساءات تمس القامات الفنية أو تقلل من دورهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة والتكاتف للحفاظ على وحدة الصف الفني، والتعامل مع أي خلافات أو تصريحات مثيرة للجدل من خلال الأطر القانونية والنقابية المنظمة، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي أو الشخصنة.

وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع ملابسات الأزمة، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، واتخاذ ما يلزم من قرارات أو توصيات تضمن احترام القيم الفنية والمهنية، وتحافظ على صورة الفن المصري وريادته عربيًا وإقليميًا.