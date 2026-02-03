العراق ينفي فتح الحدود لاستقبال 350 ألف لاجئ سوري

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، فتح الحدود العراقية لاستقبال 350 ألف لاجئ سوري.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن فتح العراق الحدود أمام اللاجئين السوريين لاستقبال 350 ألف لاجئ.

وأضافت: «في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً، والابتعاد عن الشائعات المغرضة».

وأكدت ضرورة، عدم تداول معلومات غير صحيحة من قبل المدوّنين، وأهمية متابعة المواقع الرسمية للجهات المخولة.