ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل قبل محادثات مع إيران

من المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل غدا الثلاثاء لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتنانت جنرال إيال زمير، وفقا لمسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

ومن المرجح أن تتعلق المناقشات بإيران، بعد أن كان زامير في واشنطن العاصمة في مطلع الأسبوع الحالي لإجراء سلسلة من المناقشات مع مسئولي الدفاع الأمريكيين بشأن الجمهورية الإسلامية، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

وعقب زيارته لإسرائيل، يعتزم ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الاجتماع يوم الجمعة المقبل في إسطنبول لمناقشة اتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى، حسبما أفاد مسئول أمريكي اليوم الاثنين.

وقال المسئول، الذي لم يتم تسميته "الرئيس كان يدعوهم للتوصل إلى اتفاق. الاجتماع هو للاستماع إلى ما سيقولونه".

كاند مسئولان تركيان قد صرحا بأن تركيا سعت إلى ترتيب اجتماع بين ويتكوف ومسئولين إيرانيين، لإعادة إطلاق محادثات تهدف إلى تخفيف خطر لجوء الولايات المتحدة إلى عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أن "أسطولا ضخما يتجه إلى المنطقة المحيطة بإيران"، بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وسط توتير بين الدولتين بسبب الخلاف حول برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

وحذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة من أنه إذا "بدأوا حربا، فإنها هذه المرة ستكون حربا إقليمية".