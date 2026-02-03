عبدالجليل: وكيل إمام عاشور وراء أزمته مع الأهلي

تحدث محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، عن أزمة إمام عاشور نجم الأهلي، وتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، ما ترتب عليه من عقوبة قاسية على اللاعب.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الوضع داخل الأهلي سيتغير خلال الفترة المقبلة، وقد يصبح اللاعب “فوق الجميع”، موضحًا أن وكيل اللاعب كان السبب الرئيسي في تفجير الأزمة بعدما قام بتحريضه والتأثير عليه نفسيًا.

وأضاف: “وكيله قام بشحنه وتقليبه ضد ناديه، وإمام كان ساهرا في التجمع حتى الصباح قبل سفر الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز”، مشددًا على أن تعديل عقود اللاعبين لا يجب أن يتم لمجرد تقديم مباراتين جيدتين.

واختتم عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور لا يُبدي اهتمامًا بالغرامات المفروضة عليه، معتبرًا أن هذا النهج قد يخلق حالة من الفوضى داخل أي فريق إذا لم يتم التعامل معه بحزم.

وتطرق عبدالجليل للحديث عن إبراهيم عادل، مؤكدًا أنه لاعب مهم وقادر على تقديم الإضافة للنادي الأهلي حال انضمامه، لكنه تساءل في الوقت نفسه عن هوية اللاعب الذي سيرحل عن الفريق في حال إتمام الصفقة، في ظل تكدس النجوم داخل القائمة.