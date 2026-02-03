مدرب الزمالك يعلق على رحيل دونجا إلى الدوري السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق إبراهيم صلاح المدرب العام للزمالك على رحيل نبيل عماد "دونجا" لاعب خط الوسط إلى النجمة السعودي.

وكان الزمالك قد حسم إجراءات انتقال لاعبه إلى متذيل الدوري السعودي للمحترفين، في صفقة تقدر بمليون دولارز

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية: "لا أحب أن أتدخل في أمور بعيدا عن الفنيات.. لكن أكيد مجلس الإدارة أوإدارة الكرة في الزمالك ترى أن العرض مناسب لدونجا"

وأضاف: "بالتأكيد أيضا هي فرصة للاعب، فهو الآن عمره 30 عاما، وفرص الاحتراف لا تأتي كثيرا في هذا السن".

وتابع صلاح: "أعتقد أن النادي يسعى لأن يحقق ما يصب في مصلحته في النهاية.. بالتأكيد سنفتقد دونجا فنيا، فهو لاعب كبير ولديه خبرات، وسنحاول العمل على البدائل المتاحة حاليا".

وقال المدرب العام: "ليس لدينا لاعب ارتكاز صريح، فلا يوجد لاعب بالقائمة يعد هذا هو مركزه الأصلي، فأحيانا نستعين بمحمد إسماعيل ولدينا سيد أسامة ووائل الفرنسي، لكن أعتقد عودة أحمد ربيع قريبة، ومحمود جهاد ومحمد شحاتة، وبالتالي سنرى الأنسب".

كما أثني مدرب الزمالك على مستوى محمد إسماعيل مؤكدا أنه يقدم مهام المركز الذي يتم توظيفه فيه بشكل جيد للغاية.