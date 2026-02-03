قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن انخفاض الدين لأدنى نسبة منذ 50 عاما، يستند إلى «تصور»، مشيرا إلى أن «مدبولي» لم يكن ليعلن ذلك إلا بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» أن فلسفة حزب الوفد في المعارضة تقوم على مبدأ «إن أحسن رئيس الحكومة ستقول أحسنت، وإن أساء نقول أسأت، ويتحمل مسئولية الإساءة».

وشدد أن الحكومة مطالبة بإيجاد الحلول لأنها من تملك المعلومات والإمكانيات؛ وليست المعارضة التي لا تملك تلك المعلومات.

وأشار إلى أن الحزب يمتلك أجندة لمراجعة مشروعات القوانين في الفصل السابق، وعلى رأسها قانون «الإيجار القديم»، قائلا: «لابد من مراجعة قانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة».

وأكد ضرورة بإضافة شرط يلزم الحكومة بتوفير «البديل المناسب» للساكن قبل تركه المسكن بعد انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في القانون.

وشدد أن الوفد سيكون «معارضا شديدا من أجل الإصلاح وتصحيح المسار للحكومة وليس من أجل التجريح»، وبأسلوب «يليق بمكانة الوفد».

ورأى أن الاقتصاد حاليا «أفضل» مما كان عليه قبل 5 سنوات، مشيرا إلى الناتج المحلي في ارتفاع؛ ولكن هناك «ثغرات»، على سبيل المثال «التجاوز الشديد في الاستثمار العقاري الذي يستولي على 20% من الناتج المحلي، على حساب الاستثمار الإنتاجي في المصانع والزراعة».

وأضاف أن «المواطن مطحون ويعيش في شقاء ولابد من تحسن الوضع»، مشددا أن «تحسن الوضع سيكون كما وعد الدكتور مصطفى مدبولي، عبر خفض الديون التي تستنزف 96% من الموازنة العامة كخدمة دين».