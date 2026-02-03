أعرب الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عن اعتذاره للمواطن المصري عن ابتعاد الوفد عن مشاكله وهمومه طوال السنوات الثماني الماضية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» : «باسم حزب الوفد، أعتذر للمواطن المصري الذي ابتعدنا عنه طوال ثماني سنوات؛ ابتعدنا عن مشاكله وهمومه وآلامه وآماله».

وشدد أن هذا الانقطاع عن آلام وآمال الشارع كان «خارجا عن إرادة حزب الوفد الأصيل»، مؤكدا أن الشغل الشاغل للحزب في مرحلته الجديدة الانحياز الكامل لصالح الوطن والمواطن.

ووجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ملف «الإصلاح السياسي»: «أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإصلاح السياسي، الذي بدأت بعض ملامحه، لا يستطيعه إلا الأقوياء، والرئيس السيسي رئيس قوي ويستند إلى شعبية كبيرة لم تتحقق إلا للرئيس جمال عبد الناصر فيما سبق».

واختتم مؤكدا أن الرئيس السيسي هو «الوحيد القادر على إحداث إصلاح سياسي، ولو تدريجيا، يؤدي بنا إلى ممارسة ديمقراطية لا ينتقدنا بسببها كائن من كان، ولا يقال إن الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمارس ديمقراطية هي إسرائيل، لا، وإنما مصر أيضا، وهي أكبر دولة في المنطقة في كل شيء، وتمارس ديمقراطية حقيقية في ظل رئيس قوي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي».