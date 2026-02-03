إدارة ترامب تطالب هارفارد بتعويضات بمليار دولار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تطالب جامعة هارفارد بتعويضات قدرها مليار دولار.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" في وقت متأخر من أمس الاثنين: "نطالب الآن بتعويضات بقيمة مليار دولار، ولا نريد أي علاقة مع جامعة هارفارد في المستقبل"، دون أن يذكر الأضرار المحددة التي تسببت فيها الجامعة.

وطعنت إدارة ترامب في ديسمبر على حكم قضائي بأنها قطعت بشكل غير قانوني منحا تزيد على ملياري دولار عن جامعة هارفارد، وأنه لا يمكنها الاستمرار في قطع التمويل المخصص للأبحاث عن الجامعة العريقة.

وكانت جامعة هارفارد في محور حملة واسعة النطاق لإدارة ترامب لاستغلال التمويل الاتحادي في فرض التغيير على الجامعات الأمريكية، التي يقول ترامب إنها تخضع لأيديولوجيات معادية للسامية و"يسارية متطرفة".

وقال ترامب، العام الماضي إن إدارته كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع هارفارد يتضمن دفع 500 مليون دولار من قبل الجامعة، بعد أشهر من المفاوضات حول سياسات الجامعة.