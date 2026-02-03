ترامب: لا علاقة لي بجيفري إبستين إطلاقا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- الرئيس الأمريكي قال إن إبستين وكاتباً يُدعى مايكل وولف "تآمرا معاً" لمنعه من الوصول إلى الرئاسة

أنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي علاقة له بالمليادير جيفري إبستين، الذي عُثر عليه ميتاً في سجنه أثناء محاكمته بتهمة إدارة شبكة دعارة في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، مساء الاثنين، في البيت الأبيض.

وقال ترامب في هذا الخصوص: "لا علاقة لي بجيفري إبستين إطلاقاً، والوثائق المنشورة تؤكد ذلك".

وأضاف ترامب، أن ملفات الملياردير إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية حتى اليوم، تُثبت براءته.

الرئيس الأمريكي قال في تصريحاته الصحفية إن إبستين وكاتباً يُدعى مايكل وولف "تآمرا معاً" من أجل منعه من الوصول إلى الرئاسة.

والجمعة، أعلن نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش، نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف الفتيات القاصرات.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.