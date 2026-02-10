اختفاء سياسي فنزويلي معارض بعد ساعات من إطلاق سراحه

في أعقاب ما يُزعم أنه عملية اختطاف للسياسي الفنزويلي المعارض البارز خوان بابلو جوانيبا، طالب نجله بتقديم دليل فوري على أن والده لا يزال على قيد الحياة.

ووفقا لأفراد عائلته وحزبه، جرى اعتراض جوانيبا واقتياده من قبل رجال مدججين بالسلاح ويرتدون ملابس مدنية، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من إطلاق سراحه من السجن.

وقال نجله رامون جوانيبا، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "لقد اقتادوه وحده، ومنذ ذلك الحين لا نعرف مكانه". وأصر على ضرورة إثبات أن والده لا يزال على قيد الحياة وبشكل فوري.

كما تحدثت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام نهاية العام الماضي، عن عملية اختطاف، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.