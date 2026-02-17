دياب: بطل الدوري سيحصل على أكثر من 20 مليون جنيه

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة وضعت خطة شاملة لتطوير الإيرادات التجارية بالتعاون مع الشركة المتحدة للرياضة.

وقال دياب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"وضعنا خطة بالتعاون مع الشركة المتحدة للرياضة، ونجحنا في زيادة حقوق البث والحقوق التجارية بأكثر من 200%، ورغم ذلك لسنا راضين بشكل كامل، وما زال لدينا الكثير لتحقيقه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "طبقًا للائحة النظام الأساسي، رابطة الأندية هي المسؤولة عن إدارة مسابقة الدوري وحقوقه التجارية. علاقتي جيدة مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وهناك تواصل مستمر بيننا ونعمل جميعًا لصالح الكرة المصرية".

وتابع: "في السابق، مسمى البطولات لم تكن الأندية تستفيد منه بالشكل الكافي، وكأس عاصمة مصر جائزتها أعلى من الدوري حاليًا، لكن في الموسم المقبل، وعند التفاوض على بيع حقوق الدوري، ستكون قيمته أعلى بكثير من كأس العاصمة".

وشدد دياب على أن الرابطة لا تحصل على نسب من رعاة الأندية، قائلًا: "لا نحصل على أي نسبة من رعاة الأندية، وجميع الحقوق التجارية وحقوق البث التلفزيوني تذهب للأندية. رابطة الأندية ليس لها مصروفات سوى رواتب الموظفين فقط".

وأوضح: "اتحاد الكرة يحصل على نسبة 20% من بيع حقوق البث التلفزيوني للدوري من الأندية".

وتابع رئيس الرابطة: "الحقوق التجارية للدوري المصري ستزيد خلال الفترة المقبلة، وعودة الجماهير عامل مهم للغاية، وكذلك انتظام المسابقات. جائزة بطل الدوري في الموسم المقبل ستتضاعف إلى رقم غير مسبوق، وستزيد عن 20 مليون جنيه".

واختتم دياب تصريحاته قائلًا: "أتشرف بالتواجد مع مجلس إدارة الرابطة، وعلاقتي بأعضائه قوية للغاية. نرفض التعليق على أي تصريحات، ولا توجد أي أزمة مع ثروت سويلم. ما يميز الرابطة أن الظهور الإعلامي قليل، مع عقد اجتماعات دورية ومنتظمة لمجلس الإدارة".