رئيس وزراء اليونان ينفي وجود وسيط في المباحثات مع تركيا

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان ليست في حاجة لوسيط لمناقشة القضايا مع تركيا، واصفا العلاقات الثنائية بأنها "مكتفية بذاتها"، وذلك في حوار في تلفزيون سكاي.

وأوضح ميتسوتاكيس في حواره مع أليكسيس باباشيلاس، المدير التنفيذي لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، إنه يعتقد أن أنقرة لديها نفس الرأي تجاه إمكانية تعامل الدولتين مع الخلافات بصورة مباشرة.

وأضاف ميتسوتاكيس أنه ليس لديه أوهام بشأن العلاقات مع تركيا، مشيرا إلى أن "القضية الأساسية، الاختلاف الكبير" هو ترسيم المناطق البحرية والمناطق الاقتصادية الخاصة وحقوق الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

وتابع بالقول إنه طالما تضيف تركيا قضايا أخرى لأجندة المباحثات، سيبقى إحراز تقدم أمرا صعبا.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، قال ميتسوتاكيس إنه يعتبرها دولة صديقة، مشيرا إلى أنه سيواصل الدفاع عن العلاقة الاستراتيجية الثنائية.