 رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يبدأ زيارة رسمية إلى كمبوديا لتعزيز التعاون البرلماني - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:08 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يبدأ زيارة رسمية إلى كمبوديا لتعزيز التعاون البرلماني

بنوم بنه - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 9:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 9:28 ص

وصل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا جيلاني، إلى بنوم بنه؛ في زيارة رسمية إلى كمبوديا تهدف إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وذكر راديو باكستان، في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن عددا من كبار الشخصيات البرلمانية والحكومية الكمبودية ومن بينهم نائب رئيس مجلس الشيوخ الدكتور ثون فاثانا كانوا في استقبال رضا جيلاني لدى وصوله إلى المطار في العاصمة بنوم بنه.

وأشار الراديو إلى أن وفدا برلمانيا واستشاريا يضم السيناتور زرقاء سهروردي، والسيناتور عابد شير علي، والسيناتور زمير حسين غمرو ومستشارة رئيس مجلس الشيوخ مصباح خار، يرافق رضا جيلاني خلال زيارته الحالية لكمبوديا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك