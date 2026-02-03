الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة الأربعاء: فرص ضعيفة لسقوط أمطار اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأتربة والرمال المثارة ستتراجع نسبيًا اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء مقارنة بما شهدته البلاد أمس الاثنين، مع وجود أتربة خفيفة عالقة في المحافظات الشمالية، بينما تظل أكثر وضوحًا في شمال وجنوب الصعيد ومناطق من سيناء والبحر الأحمر نتيجة نشاط الرياح، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة بالمناطق الجنوبية.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس الاثنين، أن البلاد ستشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى ما بين ْ21 و2ْ2 درجة مئوية، لتعود الأجواء الشتوية من جديد مع دفء نسبي نهارًا وبرودة ملحوظة ليلًا.

ولفتت إلى وجود فرص لأمطار خفيفة اليوم قد تكون متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تظل فرص امتدادها إلى المحافظات الداخلية ضعيفة جدًا وتقتصر على نقاط خفيفة حال حدوثها.

وحذّرت من تكوّن الشبورة المائية غدًا الأربعاء، والتي قد تكون كثيفة وتؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكذلك بعض الطرق الصحراوية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، موضحة أنها تبدأ من الساعة 3 أو 4 فجرًا وتستمر حتى 9 أو 10 صباحًا قبل أن تتلاشى مع سطوع الشمس.

وتابعت أن نهايات الأسبوع ستشهد تغيرًا في الكتل الهوائية، حيث تتأثر البلاد بكتل صحراوية اعتبارًا من الخميس المقبل وحتى بدايات الأسبوع المقبل، لتصبح الأجواء أقرب إلى الربيعية، مع فرص أمطار خفيفة على المناطق الغربية الخميس وقد تمتد لبعض المحافظات يوم الجمعة دون تأثيرات كبيرة.

ونصحت المواطنين، خاصة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، بارتداء الكمامات وعدم تخفيف الملابس، مؤكدة أن البلاد لا تزال في فصل الشتاء وتشهد تقلبات جوية، مع ضرورة القيادة بهدوء تام ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.