رئيس وزراء إثيوبيا: بنينا سد النهضة دون مساعدات أو قروض خارجية

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن سد النهضة اكتمل بناؤه بتمويل وطني خالص من مساهمات الإثيوبيين، دون الحصول على أي مساعدات أو قروض خارجية.



وأضاف أبي أحمد، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس نواب الشعب في الجلسة البرلمانية العادية العاشرة، أن السد، الذي يعد أضخم محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، يمثل إنجازاً وطنياً جماعياً تحقق بفضل إصرار وصمود ووحدة الإثيوبيين في الداخل والخارج.

وزعم أن الحكومة التي نجحت في إتمام هذا المشروع الضخم دون تمويل خارجي، قادرة على تنفيذ مشروعات كبرى أخرى، حسبما أوردت وكالة فانا الإثيوبية.

واستعرض رئيس الوزراء مجموعة من المشروعات الجارية، ومنها مشروع "كويشا" للطاقة الكهرومائية، والمخطط له أن يصبح ثالث أكبر سد في إفريقيا، بالإضافة إلى مطار "ببشوفتو" الدولي الذي بدأ إنشاؤه الشهر الماضي ليكون أكبر مركز للطيران في القارة.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "موّلت بغباء" سد النهضة.

وأشار إلى أن المساعدات التنموية والإنسانية التي تدفقت لأديس أبابا قد وُجهت بشكل غير مباشر لدعم السد، واصفاً ذلك بأنه "أمر فظيع" أدى لتقليص تدفق مياه النيل لمصر.

ومع بداية العام الجاري، وجّه ترامب خطابا رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيه استئناف الوساطة الأمريكية، مؤكداً أن حل أزمة النيل يقع "على رأس أولويات أجندته" لضمان استقرار المنطقة ومنع التصعيد العسكري.