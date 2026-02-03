طالب الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بالعودة إلى نظام «القائمة النسبية» في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنها تعيد الأحزاب السياسية، كقناة شرعية من قنوات الممارسة السياسية.

ورد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» على تساؤل الإعلامي عمرو أديب «هل فترة مبارك كان بها سياسة أكثر من الوقت الحالي؟»، قائلا: «آه، كان فيها سياسية أكثر من دلوقتي، وكان فيه حرية تعبير أكثر من دلوقتي».

وأضاف: «بالرغم من وصف فؤاد باشا سراج هذه الأيام، بأنها كانت حرية صراخ؛ لكن كان عدنا حرية صراخ، وكان لدينا علوي حافظ، وممتاز نصار، وطلعت رسلان، قامات تركت بصمات تحت قبة مجلس الشعب، رغم قلة أعدادهم في ذلك الوقت».

وشدد أن معيار نجاح الأداء البرلماني لا يرتبط بالكثرة العددية للكتل الحزبية، قائلا: «الموضوع مش بالعدد، بل بنوعية النائب ومكانة الحزب وقدرة الحزب على إمداد النائب بما يمكنه من أداء دوره».

وأكد أن الوفد عاش حالة من الغياب طوال السنوات الثماني الماضية، قائلا: «كنا في موقف المتفرج لثماني سنوات.. كان الحزب في حالة صراع داخلي لا تنتهي، وكنا منكفئين على الصراعات الداخلية والمناصب الداخلية، وعمر الوفد ما كان يستجدي مقاعد من حزب أغلبية.. عمرنا ما استجدينا مقاعد».

وأشار إلى خوضه انتخابات عام 2010 والانسحاب منها اعتراضا على ما شهدته من تزوير، لافتا إلى نجاح الحزب في انتخابات عام 2012، حين خاض مواجهة شرسة ضد تيار الإخوان والسلفيين، ونجح في أن يكون الحزب رقم واحد بين الأحزاب المدنية، بتمثيل برلماني وصل إلى 57 نائبا في مجلسي الشعب والشورى، مع الحصول على منصب وكيل في كلا المجلسين.

ونوه أن الوفد حافظ على حضوره السياسي في برلمان 2016، بحصد 42 مقعدا، منها 36 منها بنظام الفردي و8 بنظام القائمة بالإضافة إلى تعيين نائب، وكان للحزب حينها وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، الذي فُصل بقرار من رئيس الحزب السابق.