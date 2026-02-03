توقع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار السجائر المحلية المنتجة من شركة جي تي أي بـ3 إلى 5 جنيهات وزيادة أسعار شركة جلوبال والشرقية للدخان لتصل إلى 50 جنيهًا مقارنة بـ44 حاليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "on e"، إن هذه الزيادات المتوقعة بعد رفع شركة فيليب موريس لأسعارها بـ6جنيهات، لا تهدف لمحاربة عمليات التهريب، وإنما ترتبط بحجم مبيعات هذه الشركات والتي انخفضت مؤخرًا، ما أدى لعملية إعادة التسعير لمراعاة تكاليف الفرصة البديلة.

وأضاف أن معدلات تهريب السجائر لداخل مصر ارتفعت من 8% في 2024 لـ30% في 2026، وفق إحصاءات شركات تصنيع السجائر، مطالبًا بمواجهة المهربين خصوصًا في منطقة باب البحر والذين تتراوح أسعارهم بين الـ25 والـ30 جنيهًا، لكي تتمكن الشركات من تحقيق مستهدفاتها.

ولفت إلى أن الشركات لا تستطيع تخفيض الأسعار، نظرًا للضرائب المفروضة عليها والتي تصل لـ60%، مضيفًا أن الدولة على نصف قيمة أي زيادة، وقائلًا: "كل جنيه زيادة الدولة بتاخد منه نصف جنيه".

وسبق أن أعلنت شركة فيليب موريس عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، اعتبارا من اليوم الاثنين، بقيمة تصل إلى 6 جنيهات للعلبة، ليرتفع سعر علبة سجائر «إل إم» مسجلة 82 جنيها، مقارنة بـ76 جنيها، بينما استقر علبة سجائر صنف «مرلبورو كرافتيد»، عند 79 جنيها، دون أي تغيير.

ورفعت الشركة سعر علبة سجائر صنف «ميريت» لتصل إلى 111 جنيها، مقارنة بـ105 جنيهات، وصنف «مارلبورو»سجل 102 جنيها، مقابل 97 جنيها.