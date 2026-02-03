علق رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، على فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطني، رسميًا اليوم الاثنين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى التعاون الدائم بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، والذي ظهر بقوة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مضيفًا أنهم عملوا على إدخال المساعدات، والتنسيق لإجلاء العديد من المرضى عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج خارج القطاع.

وقال إن الحكومة المصرية ومؤسساتها بجانب الهلال الأحمر المصري، ساهموا بشكل كبير في تلبية الاحتياجات الصحية، وتخفيف حدة معاناة جميع الفئات المتضررة خلال هذه الحرب.

وأشار إلى بدء خروج المرضى من معبر رفح البري، مضيفًا أنه على الرغم من قلة عدد الخارجين اليوم، فإن هناك وعودًا بزيادة الأعداد خلال الأيام القادمة، خاصة مع وجود 20ألف مريضًا ومصابًا بحاجة للعلاج خارج القطاع، وقائلًا: "هي بارقة حقيقة للمرضى".

ونّوه إلى وجود حوالي 100 ألف مريض ومصاب في قطاع غزة وأن أغلبهم حالته حرجة وبحاجة لإجراء جراحات دقيقة ونوعية، في ظل استنزاف مستشفيات القطاع بشكل ممنهج، بالإضافة لـ 350ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة والذين يحتاجون لخدمات طبية نوعية غير متوافرة أيضًا.

وذكر أن الذين يتم اعتمادهم حاليًا هم الحالات الأشد خطورة والتي تحتاج للإجلاء الفوري، مشيرًا إلى ضرورة زيادة أعداد الحالات التي يتم إجلائها لإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من المرضى والمصابين في قطاع غزة

وافتتح اليوم الاثنين، رسميًا معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطنين، خصوصًا الحالات الإنسانية.