زيلينسكي: تراجع الهجمات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن عدد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في بلاده قد تراجع.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المصور المسائي أن مواقع البنية التحتية في مناطق الخطوط الأمامية تعرضت مجددا للقصف، بما في ذلك مولدات كهرباء محلية، غير أنه لم تسجل خلال النهار هجمات باستخدام الصواريخ أو الطائرات المسيّرة القتالية من طراز "شاهد".

وعزا الرئيس الأوكراني هذا التراجع إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على موسكو.

وقال زيلينسكي: "هذا يثبت أنه عندما تكون لدى الولايات المتحدة الدوافع لتغيير الوضع فعلا، يمكن للوضع أن يتغير".

وفي ما يتعلق بالمحادثات المرتقبة في أبوظبي بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، أعلن زيلينسكي أيضا عن إجراء مشاورات ثنائية إضافية مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية.

وأكد أن من المهم مواصلة الضغط على موسكو من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها بدعم غربي في مواجهة غزو روسي واسع النطاق منذ ما يقرب من أربع سنوات، وخلال هذه الفترة عمل الجيش الروسي بشكل منهجي على تدمير محطات توليد الكهرباء ومحطات التحويل.

ودخلت أوكرانيا هذا الشتاء في أشد أزمة طاقة منذ اندلاع الحرب، في ظل درجات حرارة متجمدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق، بناء على طلبه، على تعليق الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا، وهو ما أكدته موسكو في البداية. إلا أن تصريحات لاحقة أشارت إلى أن هذا التوقف المحدود قد انتهى منذ ذلك الحين.





