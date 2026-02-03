أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، استعداد مصر الكامل لاستقبال المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح بعد فتحه جزئيًا من الجانب الآخر.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن ما يقرب من 150 مستشفى في 27 محافظة رفعت درجة الاستعداد، كما تم تجهيز 250 إلى 300 سيارة إسعاف للتعامل مع الحالات، مشيدًا بالدور الكبير للهلال الأحمر المصري في توفير الدعم اللوجستي للمرضى.

وتابع أن الوزارة جاهزة لاستقبال جميع الحالات، حيث يتم حالياً التعامل مع المرضى الوافدين الذين يحتاجون إلى طب وجراحة العيون، وحالات الكسور الناتجة عن القصف، بما في ذلك الأطفال، مع نقلهم إلى المراكز الطبية المتخصصة لإجراء العمليات اللازمة.

وأشار إلى أن الوزارة سبق وأن استقبلت أكثر من 8 آلاف مصاب ومريض من قطاع غزة خلال فترات فتح المعبر السابقة، وتم علاجهم في المستشفيات المصرية، لافتًا إلى أن 12 ألف طبيب على أتم الاستعداد لتقديم الرعاية الطبية لجميع الحالات القادمة من القطاع.

وأفادت وكالة معا الفلسطينية بأن معبر رفح بدأ العمل ببطء شديد في يومه الأول بعد إغلاق دام أكثر من عام ونصف، حيث وافقت سلطات الاحتلال على سفر 5 جرحى من أصل 27 قدمت أسماؤهم للجانبين المصري والإسرائيلي، برفقة 15 مرافقاً و20 عنصراً أمنياً من السلطة الفلسطينية الذين سينضمون إلى زملائهم لاستلام العمل بالمعبر.

ووصل نحو 50 مريضًا كانوا يتلقون العلاج في مصر تمهيدًا لدخولهم إلى قطاع غزة وفق اتفاقية وقف إطلاق النار، بينما تشير وزارة الصحة في غزة إلى أن هناك 22 ألف مريض وجريح ما زالوا على قوائم انتظار على أمل السفر لتلقي العلاج.