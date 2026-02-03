أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى مصر والسعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض لبدء زيارته الرسمية للمملكة.

وانطلقت الطائرة التي تقل أردوغان من مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، وكان في وداعه نائبه جودت يلماز ووالي أنقرة واصب شاهين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى السعودية، وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والمالية محمد شيمشك، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير أقطاش، والطاقة ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر، والشباب والرياضة عثمان أشقن باق، والدفاع يشار غولر، والصحة كمال مميش أوغلو.

ويضم الوفد التركي كذلك، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس للشئون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

ومن المقرر أن يتوجه أردوغان إلى جمهورية مصر العربية يوم 4 فبراير الجاري، وذلك عقب إتمام زيارته إلى المملكة العربية السعودية.