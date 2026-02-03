عمدة خاركيف: القصف الروسي تسبب في انقطاع التدفئة عن 820 مبنى على الأقل

واجهت أوكرانيا هجمات روسية متجددة بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة؛ وذلك بعد انتهاء وقف مؤقت للهجمات كان قد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل جولة جديدة من محادثات السلام.

وتعرضت كييف ومدن أوكرانية كبرى أخرى، من بينها خاركيف وأوديسا ودنيبرو، لهجمات صباح اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية (تحت الصفر)، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، عبر تطبيق تلجرام، إن الهجمات في خاركيف تسببت في انقطاع التدفئة عن 820 مبنى على الأقل، بما في ذلك مبانٍ سكنية متعددة الطوابق.

وقالت شركة "دي تي إي كيه"، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، إن معدات محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات.

من جانبه، ذكر الدفاع الجوي الأوكراني وقنوات الرصد على تطبيق "تلجرام" أنه تم استهداف منشآت الطاقة في وسط وغرب أوكرانيا.

ومن المقرر أن يستأنف مسئولون من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، غدا الأربعاء، مفاوضات ثلاثية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام في دولة الإمارات، وذلك بعد عقدهم محادثات استمرت يومين في أبو ظبي الشهر الماضي.

وبعد تلك المحادثات، أعلن ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على طلبه بوقف الهجمات الجوية على كييف ومدن أخرى لمدة أسبوع بسبب ظروف الشتاء القارس.