قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إن شركة واحدة للسجائر رفعت أسعار بعض أصناف التبغ المسخن و"الميريت" في السوق، إلى 6 جنيهًا حيث وصل نوع "مارلبورو" إلى 102 جنيه، وهناك أنواع أخرى ارتفعت لـ 5 جنيهًا.

وأرجع "إمبابي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، المذاع اليوم الاثنين، أسباب زيادة الأسعار إلى تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب ارتفاع نشاط التهريب، الذي بلغ نحو 30% من السوق في هذا القطاع، ما قد يدفع بعض الشركات إلى تعويض الخسائر الناتجة عن فقدان القدرة على المنافسة بأسعار السوق.

ولفت إلى أن رفع الأسعار سيعود بالنفع على خزانة الدولة المصرية من خلال الضرائب المفروضة على السجائر، والتي تتكون من جزئين: ضريبة ثابتة قدرها 8 جنيهًا على كل علبة، وضريبة متغيرة تصل إلى 50% من سعر العلبة للمستهلك.

ودعا المسئولين إلى الحد من نشاط التهريب، مشيرًا إلى أن الفجوة بين السوق الرسمي والسوق المهربة ارتفعت من 8% إلى 30%، لافتًا إلى أن التهريب يأتي من الجهة الغربية، والجبل الأسود، حيث تباع السجائر المهربة بأسعار تتراوح بين 25 و30 جنيهًا وبجودة معقولة.

وكانت شركة "فيليب موريس" أعلنت عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، اعتبارا من اليوم الاثنين، بقيمة تصل إلى 6 جنيهات للعلبة.