تقرير: 4 أدلة على تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول

كشف تقرير صحفي عن تراجع ملحوظ في مستوى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل أرقام ومؤشرات تعكس انخفاض تأثيره مقارنة بالمواسم الماضية.

1- تراجع حاد في التقييم الفني

وفقًا لبيانات موقع «WhoScored»، سجّل محمد صلاح أكبر انخفاض في متوسط التقييم بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من بين من شاركوا في 10 مباريات على الأقل.

وانخفض متوسط تقييمه بمقدار 0.87 نقطة، بعدما بلغ 7.61 في الموسم الماضي، ليصل إلى 6.74 في الموسم الجاري، وهو ما يعكس الصعوبات التي يواجهها أحد أهم نجوم ليفربول.

2- ابتعاد مبكر عن سباق الهدافين

ابتعد صلاح بشكل مبكر عن المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي، على خلاف التوقعات، في ظل تصدر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، سباق الهدافين.

ويُعد هذا التراجع لافتًا، خاصة أن صلاح كان عنصرًا حاسمًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الموسم الماضي.

3- أرقام هجومية أقل من المعتاد

خلال 15 مباراة في الدوري هذا الموسم، اكتفى محمد صلاح بتسجيل 4 أهداف، إلى جانب 4 تمريرات حاسمة، وهي حصيلة لا تتناسب مع المعدلات التهديفية المرتفعة التي اعتاد تحقيقها في السنوات الأخيرة، رغم استمرار مساهمته الهجومية بشكل عام.

4- ضغوط فنية وتكهنات حول المستقبل

شهدت الفترة الماضية جدلًا حول مستقبل صلاح مع ليفربول، في ظل تقارير تحدثت عن توتر في علاقته بالمدير الفني آرني سلوت، قبل أن يتم احتواء الأمر وعودته للمشاركة بشكل طبيعي.

ورغم ارتباطه بعقد ممتد حتى 30 يونيو 2027، فإن الضغوط تظل قائمة على اللاعب، خاصة مع تقييمه الدائم بناءً على تأثيره وأرقامه داخل الملعب.

ومع دخول الموسم مراحله الحاسمة، تبقى آمال جماهير ليفربول معلقة على استعادة محمد صلاح لأفضل مستوياته، لمساعدة الفريق في المنافسة على مختلف البطولات خلال الفترة المقبلة.