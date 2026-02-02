المخرج أحمد خالد موسي يمازح عمرو سعد: اعتزال إيه أنا وراك لحد ما تنتحر

مازح المخرج أحمد خالد موسى الفنان عمرو سعد، بعد إعلان الأخير اعتزاله الدراما التليفزيونية عقب مشاركته في مسلسل "إفراج" الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم 2026.

ونشر المخرج صورة تجمعه بعمرو سعد على حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق قائلا: "اعتزال إيه بعد الشر أنا وراك لحد ما تنتحر".

وأعلن عمرو سعد أمس اعتزاله الدراما بعد عرض مسلسل إفراج رمضان 2026 قائلا: "من مسلسل إفراج.. جهد ضخم يوميا علشان أترك مجال التلفزيون من السنة القادمة وأنا حاسس إني قدمت عمل يليق بمصر".

واستكمل: "أتمنى أسعدكم وتكونوا فخورين بمسلسل يمثل الدرما المصرية فى كل البلاد العربية ويليق بتاريخنا الكبير اللي قدم نجوم كبيرة للشعوب العربية مش أكاذيب كبيرة.. كل يوم 16 ساعة تصوير وجهد رهيب".

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان 2026 ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.