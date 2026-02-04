تأييد إعدام المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة في مذبحة دلجا بالمنيا

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالمنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله، في جلستها اليوم الاثنين، حضوريًا وبإجماع الآراء، بقبول الاستئناف شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف الصادر بجلسة 8 نوفمبر 2025، والقاضي بمعاقبة المتهمة «هاجر.أ.ع» بالإعدام شنقًا، عما نُسب إليها من اتهامات، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمة أسرفت في القتل، بعد أن أقدمت على قتل زوجها ناصر محمد علي، وستة من أبنائه: فرحة ورحمة وريم ومحمد وعمر وأحمد من زوجته الأولى، كما شرعت في قتل زوجته.

وأضافت المحكمة أن الجريمة تجاوزت كونها فعل قتل إلى خيانة للأمانة الأسرية، مؤكدة أن ما ارتكبته المتهمة كان عمدًا مكتمل الأركان، وأن العقوبة جاءت حراسة للحق وصونًا لأمن المجتمع وزجرًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأوضحت المحكمة أنها أصدرت حكمها بعد الاطلاع على المواد 314، و381/2، و17/2، و419 مكرر، و419 مكرر (1/4) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2024.

وتعود أحداث الواقعة إلى 11 يوليو الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال متوفين إلى مستشفى ديرمواس المركزي، مع دخول شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة، في ظروف غامضة.

وكشفت التحريات لاحقًا وفاة الأشقاء: محمد (11 عامًا)، وعمر (7 سنوات)، وريم (10 سنوات)، وإصابة شقيقهم أحمد بحالة إعياء شديدة قبل وفاته بعد ساعات. كما نُقلت الطفلتان فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا) إلى مستشفى صدر المنيا بعد ظهور أعراض مرضية عليهما، إلا أنهما توفيتا لاحقًا، بينما توفي الأب داخل مستشفى أسيوط الجامعي متأثرًا بحالته الصحية.