فتح: مصر تمد غزة بالحياة لتبقى صامدة في وجه الاحتلال

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنّ فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يمثل خطوة حيوية لضمان استمرار الحياة لشعب قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري في هذه العملية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر عملت بجهد مستمر للحفاظ على هذا المعبر، مؤكدًا، أنه الشريان الذي يمد غزة بالحياة، ما ساهم في صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.

وأوضح متحدث فتح، أن هذا الإنجاز يمثل مرحلة جديدة في دعم الشعب الفلسطيني بعد أكثر من عامين من الحرب والمعاناة.

وأشار إلى أن فتح المعبر يتيح بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل عودة الحياة إلى قطاع غزة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار والإغاثة، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لسكان القطاع.

وأكد أن السلطة الوطنية الفلسطينية موجودة على المعبر وفق اتفاق 2005، مع الحفاظ على دور الاتحاد الأوروبي والشقيقة مصر في إدارة المعبر وضمان استمرار تسييره بصورة مزدوجة.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن مصر رفضت كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، سواء بالقسر أو الهجرة الطوعية أو لأسباب طبية، مؤكداً أن المعبر يُفتح باتجاهين.

وأشاد دولة بالدور المصري في تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين، إلى جانب موقفها السياسي الذي يضمن أن من يغادر غزة للعلاج أو لأسباب أخرى، يمكنه العودة إلى القطاع، وهو ما يعكس الإرادة المصرية في حماية مصالح الشعب الفلسطيني والأمن القومي لمصر.