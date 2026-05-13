 سياسي هندي معارض يحث جيل زد على ضمان محاسبة مسرب اختبار القبول لكليات الطب - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2026 12:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

سياسي هندي معارض يحث جيل زد على ضمان محاسبة مسرب اختبار القبول لكليات الطب

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 مايو 2026 - 10:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مايو 2026 - 10:55 ص

حث أرفيد كيجريوال رئيس حزب "آم أدامي"، اليوم الأربعاء، جيل زد على ضمان أن يتم تقديم من سرب اختبار القبول بكليات الطب "نيت" للعدالة، مشيرا إلى أنه إذا كان الشباب في بنجلاديش ونيبال يمكنهم إحداث تغيير سياسي، فيمكن للطلاب الهنود ضمان المحاسبة، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وقال رئيس وزراء دلهي السابق في مؤتمر صحفي، إن وقائع تسريب الاختبارات المتكررة قد هزت ثقة الطلاب ذوي الطموحات الكبيرة. وتساءل أيضا عما إذا كانت التحقيقات السابقة التي أجراها مكتب التحقيقات المركزي قد أدت إلى معاقبة المتورطين.

وزعم أن تحقيق مكتب التحقيقات المركزي بشأن تسريب اختبار "نيت" لم يسفر عن أي شيء وأن الوكالة لم تتخذ أي إجراء بشأن التسريبات السابقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك