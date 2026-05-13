سياسي هندي معارض يحث جيل زد على ضمان محاسبة مسرب اختبار القبول لكليات الطب

حث أرفيد كيجريوال رئيس حزب "آم أدامي"، اليوم الأربعاء، جيل زد على ضمان أن يتم تقديم من سرب اختبار القبول بكليات الطب "نيت" للعدالة، مشيرا إلى أنه إذا كان الشباب في بنجلاديش ونيبال يمكنهم إحداث تغيير سياسي، فيمكن للطلاب الهنود ضمان المحاسبة، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وقال رئيس وزراء دلهي السابق في مؤتمر صحفي، إن وقائع تسريب الاختبارات المتكررة قد هزت ثقة الطلاب ذوي الطموحات الكبيرة. وتساءل أيضا عما إذا كانت التحقيقات السابقة التي أجراها مكتب التحقيقات المركزي قد أدت إلى معاقبة المتورطين.

وزعم أن تحقيق مكتب التحقيقات المركزي بشأن تسريب اختبار "نيت" لم يسفر عن أي شيء وأن الوكالة لم تتخذ أي إجراء بشأن التسريبات السابقة.