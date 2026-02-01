مصرع شاب سقط من قطار الصعيد في سمالوط بالمنيا

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من قطار الصعيد ناحية قرية أطسا بمركز سمالوط.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من الرائد محمد أبو العزايم، رئيس مباحث مركز سمالوط شرق، يفيد بمصرع شاب يُدعى "البدري أحمد قناوي، 37 عامًا"، ويقيم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، إثر سقوطه من القطار أثناء وقوفه على الباب، وأثناء عبور القطار بقرية أطسا بمركز سمالوط.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وتم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت بندب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لمناظرة الجثة.

وكشف مفتش صحة المركز في تقريره، أن سبب الوفاة هو كسر في عظام الجمجمة وتلف في أنسجة المخ، ناتج عن حادث القطار، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وبناءً على ذلك قررت النيابة تصرح بدفن الجثة.