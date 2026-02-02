بنسبة 14%… استمرار نمو حركة الركاب بمطار القاهرة الدولي في بداية العام

واصل مطار القاهرة الدولي تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة الركاب والرحلات الجوية خلال شهر يناير 2026، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2025، بما يعكس كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.



وأظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد الركاب إلى 2,996,606 ركاب خلال يناير 2026، مقابل 2,635,041 راكبًا في يناير 2025، بنسبة نمو سنوي بلغت نحو 14%.

كما سجل إجمالي عدد الرحلات الجوية 21,044 رحلة خلال الشهر ذاته، مقارنةً بـ 18,529 رحلة في يناير من العام الماضي، محققًا زيادة قدرها حوالي 14%.

وقالت وزارة الطيران في بيان لها، إن هذا النمو المتواصل يؤكد حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير منظومة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المطار، تنفيذًا للتوجيهات الاستراتيجية لوزارة الطيران المدني، وفي إطار خطط الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتعزيز كفاءة المطارات المصرية.