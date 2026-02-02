عودة أول أفواج العالقين الفلسطينيين من معبر رفح البري وتجهيزات طبية لاستقبال المصابين

يشهد معبر رفح البري، اليوم الاثنين، حراكا شاملا لضمان استقبال الفلسطينيين ومنهم المصابون والمرضى ومرافقوهم، من خلال التجهيزات الفنية والطبية الكاملة التي وفرتها الجهات المختصة في الجانب المصري؛ تنفيذًا للتفاهمات المعلنة لآليات التشغيل.

ودخل من معبر رفح البري، الفوج الأول من الفلسطينيين العالقين في مصر، وأقلتهم ثلاث حافلات، وضم الفوج نحو 50 فلسطينيا تقريبا، في طريق عودتهم إلى قطاع غزة بعد غياب طويل.

وأكد مصدر طبي بشمال سيناء، أن وزارة الصحة دفعت بفرق كاملة من المسعفين والسيارات المجهزة على أعلى مستوى لخدمة نقل المصابين الفلسطينيين فور وصولهم إلى معبر رفح البري، فضلا عن الدفع بسيارات القوافل الطبية التي جرى تزويدها بنسبة كافية من الأطباء للكشف الطبي على المسافرين والمصابين ومرافقيهم، وتوفير العلاجات اللازمة، علاوة على جاهزية إدارة الحجر الصحي داخل المعبر.

وكشف الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، عن الدفع بفرق المتطوعين إلى معبر رفح البري للقيام بدورهم في أعمال المعاونة خلال استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين، مع توفير الاحتياجات الأولية لكل مصاب ومرافق.

ولفت إلى أن دور فرق التطوع يمتد ليشمل الاستقبال في المستشفيات ومقرات إقامة المرافقين، لتوفير حقائب النظافة والأغطية والاحتياجات الضرورية، بالتنسيق مع المديريات المختصة بالمحافظة.

وتواصلت عند معبر رفح البري، اليوم الاثنين، أعمال تحريك قوافل محملة بالمساعدات المتنوعة نحو معبر كرم أبو سالم، في إطار تعزيز جهود إغاثة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول لـ«الشروق»، إن الشاحنات حملت أصنافا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأحد بلغ 24 ألفا و895 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدّر بنحو 405 آلاف طن تقريبا.

وبين أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 919 شاحنة منذ بدء الأزمة، محمّلة بأكثر من 290 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 جرى إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28 ألفا و584 طنا من الغاز، و60 ألفا و345 طنا من السولار، و1266 طنا من البنزين، في الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.