أُجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، كانت في طريقها من مطار جدة الدولي إلى مطار المخا بمحافظة تعز، على العودة بعد نحو ساعة من إقلاعها، إثر منع جماعة الحوثي هبوطها ومنعها من الوصول إلى وجهتها النهائية.

وكان من المقرر أن يشهد اليوم الأحد التدشين الرسمي لأول رحلة تجارية عبر مطار المخا الدولي، في خطوة وُصفت بأنها محطة استراتيجية ونقلة نوعية في قطاع النقل الجوي، لما يمثله المطار من بوابة جديدة لربط الساحل الغربي لليمن بالعالم الخارجي، بحسب ما أفادت به شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وأوضح مدير عام مطار المخا الدولي، خالد عبد اللطيف، أن جماعة الحوثي حالت دون دخول الطائرة الأجواء اليمنية عقب إقلاعها من جدة، رغم إدراج الرحلة مسبقا بشكل رسمي ضمن جدول الرحلات المعتمد.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الجماعة استخدمت سيطرتها على مركز الملاحة الجوية في العاصمة صنعاء لمنع الهبوط.

وأضاف عبد اللطيف أنه جرى التعامل مع أوضاع المسافرين الذين انتظروا لساعات وصول الطائرة التي كان من المقرر أن تقلهم إلى جدة، مؤكدا العمل على مساعدتهم وإيوائهم، خاصة أنهم قدموا إلى المطار من محافظات عدة.

ولفت إلى أن عدد المنتظرين بلغ 152 مسافرا، بينهم كبار سن ومرضى، ما يبرز حجم المعاناة التي تسببت بها هذه الإجراءات التعسفية بحق المدنيين.

وفي أول موقف رسمي، أدانت وزارة النقل اليمنية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن منع هبوط الطائرة، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير يستهدف تعطيل الجهود الرامية إلى تنشيط حركة الطيران وتسهيل تنقل المواطنين.

وأكد بيان مشترك للوزارة والهيئة أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا لقوانين وأنظمة الطيران المدني الدولية، وتقييدا غير مبرر لحرية التنقل وحق المواطنين في السفر الآمن، محملتين جماعة الحوثي كامل المسئولية عن تداعيات هذه الممارسات التي تمس حياة المدنيين وتقوض الجهود الإنسانية والخدمية.

ودعت الجهتان منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وسائر المنظمات والهيئات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاضطلاع بمسئولياتها في حماية قطاع الطيران المدني في اليمن، ومحاسبة الجهات المتورطة في هذه الانتهاكات.

وجددت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني تأكيدهما على مواصلة العمل لضمان تشغيل المطارات وتأمين خدمات النقل الجوي للمواطنين، بعيدا عن أي ممارسات تعسفية تعرقل هذا القطاع الحيوي.

ويُذكر أن جماعة الحوثي كانت قد هددت في أبريل 2024 باستهداف مطار المخا الدولي عقب إعلان الحكومة جاهزيته للتشغيل، بذريعة منع ما وصفته بـ"أي استخدام أمريكي أو إسرائيلي" للمطار.