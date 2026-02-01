مدير الإغاثة الطبية بغزة: 8 آلاف حالة مرضية تحتاج إلى العلاج وإجراء عمليات جراحية خارج القطاع

قال الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن إعادة فتح معبر رفح يمثل خطوة ذات «رمزية مهمة»، مشيرا إلى أن هناك حوالي 8 آلاف حالة مرضية في قطاع غزة تنتظر فرصة الخروج لتلقي العلاج أو إجراء عمليات جراحية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ«الغد»، أن الأنباء المتداولة تشير إلى السماح بخروج 150 شخصا يوميا، مع دخول 50 من العالقين للعودة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى الاحتلال الإسرائيلي يشترط إجراء فحوصات أمنية من أجل السماح أو رفض الخروج من قطاع غزة.

وأشار إلى أن الإجراءات تخضع لقيود أمنية إسرائيلية وليس لاعتبارات إنسانية بحتة، موضحا أن القيود الإسرائيلية تضع الطواقم الطبية أمام «تحد أخلاقي كبير».

ولفت إلى التحدي الأخلاقي الذي يواجه الطواقم الطبية واللجان المختصة في تحديد الأولويات والمفاضلة بين المرضى، في ظل تساوي درجات الخطورة والحاجة للعلاج، متوقعا عدم وجود آلية واضحة أو عادلة للاختيار في ظل تشابه معظم الحالات.

وأضاف أن الحل يكمن في «توطين الخدمات الطبية» داخل قطاع غزة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مؤكدا أن ذلك يتطلب السماح بدخول الوفود الطبية، والأجهزة والمعدات اللازمة، وضمان تدفق الوقود والمستلزمات التشغيلية للمستشفيات، بعيدا عن القيود الأمنية الإسرائيلية التي تعرقل العمل الإنساني.

وأعلنت إسرائيل صباح الأحد عن فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بشكل تجريبي، وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن العمل في المعبر سيبدأ رسميا يوم الاثنين بمغادرة 150 شخصا من قطاع غزة ودخول 50 إليه.

وشهد محيط معبر رفح من الجانب المصري، انتشارا مكثفا لسيارات الإسعاف استعدادا لاستقبال مرضى غزة، في ظل استعداد المستشفيات المصرية لاستقبال المرضى الفلسطينيين، وفق القاهرة الإخبارية.