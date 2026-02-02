قال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجلسة العامة بمجلس الشيوخ تناولت تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول ومخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطرقت إلى التجارب العالمية التي يمكن الاستفادة منها في التشريعات المقبلة.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الأحد، أن هناك مذكرة مقدمة من وزارة الاتصالات توضح أفضل التجارب الدولية، مثل: أستراليا تمنع أقل من 16 سنة من إنشاء حساب، والمملكة المتحدة تعتمد إعدادات تمنع المحتوى الضار للأطفال، والصين تحدد ساعات لعب للأطفال وربط الحساب بالاسم الحقيقي".

وتابع التجارب: "كوريا الجنوبية تمنع استخدام الأطفال للتكنولوجيا مساءً، واليابان تعطي شركات الاتصالات مسئولية تصفية المحتوى الضار، والبرازيل تربط حساب الطفل بحساب الأب لمتابعة الاستخدام، والاتحاد الأوروبي يمنع استخدام الهاتف المحمول داخل المدارس".

ورأى أنه من الأفضل الأخذ من هذه التجارب بما يتناسب مع المجتمع المصري، لافتًا أن الحلول الفنية هامة جدًا وستُشكل لجنة من جميع الجهات المختصة، مشددًا على أهمية التوعية الإعلامية والتعليمية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من جهة في الدولة تتعامل مع المحتوى على الإنترنت، بما في ذلك المجلس الأعلى للإعلام والقضاء والنيابة، وأن الجهاز القومي يتعامل مع أي قرار فني صادر بهذا الشأن، مثل حجب الألعاب الضارة، مضيفًا أن مناقشات دارت أمس حول لعبة “روبلكس” ولكن لم يصلهم قرار بعد.

وتحدث عن أن رفع بعض الشركات أسعار الهواتف المحمولة موضحًا أن الأسعار تُحدد وفق آليات السوق، العرض والطلب، وهناك تنسيق مستمر بين الجهاز وهيئات حماية المنافسة لمراقبة أي ممارسات قد تؤثر على المنافسة العادلة.

وكشف عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن العمل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب موقعين يشجعان الشباب على المساكنة، مشددًا على اتخاذ المجلس إجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لحجب منصة "روبلكس".

وتقدم الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة بشأن سياسة وضوابط استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي.