شهد مطار العاصمة الدولي اليوم انطلاق أولى رحلات شركة إيركايرو إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

ويأتي تشغيل هذه الرحلات في ضوء الدور الاستراتيجي المستهدف لمطار العاصمة الدولي، بما يدعم العوائد الاقتصادية لقطاع الطيران المدني ويعزز كفاءة التشغيل، خاصة في ظل ما يتمتع به المطار من بنية تحتية متطورة، وإمكانات تشغيلية عالية، وموقع جغرافي متميز يخدم العاصمة الإدارية الجديدة وعددًا من المحافظات المجاورة.

وأقلعت الرحلة المتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، إيذانًا ببدء التشغيل المنتظم لرحلات إيركايرو من مطار العاصمة الدولي بواقع 6 رحلات أسبوعيًا، بما يسهم في تنويع نقاط التشغيل وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات التشغيلية للمطارات المصرية، لاسيما خلال مواسم الذروة.

يأتى ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المطارات الجديدة وتحقيق التكامل داخل منظومة النقل الجوي، بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة وتخفيف الضغط التشغيلي عن المطارات المحورية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي.

ويُعد تشغيل رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الدولي إضافة جديدة إلى شبكة تشغيل الشركة من المطارات المصرية المختلفة، في إطار نموذج تكاملي يربط بين جاهزية المطارات الحديثة وتوسعات شركات الطيران الوطنية، بما يدعم تقديم خدمات سفر ميسّرة ويعزز الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن تشغيل رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الدولي يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المطارات الحديثة وتسهيل حركة السفر، بما يعكس مستوى الجاهزية التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية، ويسهم في دعم منظومة النقل الجوي وتحقيق التشغيل المستدام.

كما نظمت إدارة العلاقات العامة بمطار العاصمة الدولي استقبالًا خاصًا لركاب الرحلة، مع تسهيل إجراءات السفر وتقديم الدعم والإرشاد داخل صالات المطار، بما يعكس مستوى التنظيم والجاهزية، وحرص شركة إيركايرو على تقديم تجربة سفر متميزة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.