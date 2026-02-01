وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: حماس استُخدمت كذريعة لتنفيذ مخطط تغيير الشرق الأوسط في 7 أكتوبر

قال حسن عصفور وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن «السابع من أكتوبر مشروع إسرائيلي كامل ومخطط موضوع منذ 2016».

ورأى خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» أن حماس استُخدمت كذريعة لتنفيذ هذا المخطط، مستشهدا بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في خطابه يوم التاسع من أكتوبر.

وتساءل عن الرابط بين غزة وتغيير منطقة الشرق الأوسط، قائلا: «نتنياهو دخل حرب 7 أكتوبر المفترض من أجل الرهائن وتدمير حماس، في 9 أكتوبر يخرج رئيس وزراء الحكومة الفاشية اليهودية، يقول: الآن بدأت عملية تغيير الشرق الأوسط.. ما علاقة تغيير الشرق الأوسط بغزة؟ لولا لم يكن هناك مخطط مسبق، وحماس استُخدمت ذريعة».

وأوضح أن التغييرات الكبرى تتطلب دائما أحداثا كبرى، مضيفا أن: «دولة الكيان لم تكن تستطيع أن تقوم بما قامت به من توسع نفوذ إقليمي».

وتابع: «إسرائيل الآن أحد مراكز القوة الإقليمية في المنطقة، والقرار الإقليمي صارت إسرائيل جزءا منه سياسيا واقتصاديا، وعلاقات اقتصادية مع دول عربية غير طبيعية، ففي الوقت الذي يقاطع فيه العالم إسرائيل، عندنا دول عربية تزيد علاقتها بها، شركات طيران تقاطع مطار تل أبيب، ودول عربية تفتح طيرانها.. القصة ليست حدثا عابرا أو خطف جنود»، وفق قوله.

وأشار إلى غياب أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، معتبرا أن «لجنة إدارة غزة لا علاقة لها بالسلطة الفلسطينية مرجعيتها نيكولاي ملادينوف، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المجلس كله شكلي».

وتساءل عن دور ومهام «قوة الاستقرار» الدولية، مؤكدا أن إسرائيل لن تتوقف عن سياسة «القتل الانتقائي» والاغتيالات، حتى في ظل وجود تلك القوات، إلا في حالة منع الولايات المتحدة الأمريكية.