إصابة وترية تُبعد بيلينجهام شهرًا عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد غياب نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام عن الملاعب لفترة طويلة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال فوز فريقه على رايو فاييكانو بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضح النادي الملكي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني أمس، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب كشفت عن إصابته في العضلة نصف الوترية بساقه اليسرى، ما يستلزم فترة علاج وتأهيل.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن بيلينجهام سيغيب عن صفوف ريال مدريد لمدة تقارب شهرًا، ما يمثل ضربة قوية للفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

وتُعد هذه الإصابة هي الثانية التي يتعرض لها اللاعب الإنجليزي خلال الموسم الجاري، إذ سبق له الخضوع لعملية جراحية في الكتف عقب المشاركة في كأس العالم للأندية، الأمر الذي تسبب في غيابه عن بداية الموسم.

وتأتي إصابة بيلينجهام في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

ومن المنتظر أن يفتقد ريال مدريد جهود نجمه في عدة مواجهات قوية، على رأسها لقاء فالنسيا يوم الأحد المقبل في الدوري، بالإضافة إلى احتمالية غيابه عن مباراتي بنفيكا البرتغالي في الدور الفاصل من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الشهر الجاري.