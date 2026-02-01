عمرو أديب يشيد بقرار حجب روبلوكس في مصر: أكره هذه اللعبة المنيلة الملعونة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ إجراءات رسمية لحجب لعبة روبلوكس على الإنترنت داخل مصر.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «أنا سعيد بهذا القرار تجاه لعبة روبلوكس المنيلة الملعونة.. أنا من الناس اللي بتكره اللعبة دي وأكره إدمان الأطفال لها».

وأضاف أن هناك قرارًا مصريًّا جريئًا بوقف تداول هذه اللعبة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه اللعبة يزيد عدد المشتركين فيها على مستوى العالم على مليار شخص.

وأوضح أديب، أنّ هذه اللعبة تمثل خطرًا شديدًا، وتابع: «للأسف بيلعب اللعبة دي أطفال عندهم 6 و7 و8 سنين»، لكنه وصف اللعبة بأنها عبقرية ولا نهائية بالنظر إلى تعدد مراحلها.

ولفت إلى أن أخطر ما في هذه اللعبة «الشات» الموجود بها، وقال: «إنت سايب ابنك بيعلب روبلوكس.. إنت مش عارف هو مع مين.. هو ممكن يبقى مع أي حد.. اللعبة دي من خلال المليار مشترك همّ مفتوحين على بعض بطريقة ما وبضوابط معينة».

وحذر من أن هذه اللعبة تمثل استغلالًا واستهدافًا للأطفال، وهو ما أصبح تريند في الوقت الحالي، وقال: «فيه استغلال للأطفال.. إنك توريله صورة.. تخليه يوريك صورة.. ومشكلة الألعاب دي إن إنت كأهل مبسوط إن الولد قاعد على الكمبيوتر طول اليوم والروبلوكس هو اللي بيربي الأب».

وشدد على أن المشكلة الثانية أن الأب لا يمكن أن يكون جالسًا بجوار ابنه أو ابنته طوال الوقت لمتابعته، مشيرًا إلى أن أقل مدة لهذه اللعبة تتراوح بين ساعة أو ساعتين.

وشرع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات رسمية لحجب لعبة روبلوكس على الإنترنت داخل مصر، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تنفيذ القرار. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالألعاب الرقمية.

وجاء هذا التحرك بعد مناقشات موسعة في مجلس الشيوخ، اليوم (الأحد)، برئاسة المستشار عصام فريد، حول تأثير الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل على سلوك الأطفال.