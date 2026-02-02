مصدر يرجح لـ«الشروق» عدم عقد انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات 2025 - 2026

- صدور قرارات تسيير أعمال لأعضاء الاتحادات الحاليين وتصعيد آخرين لمن تخرجوا وأصبحت أماكنهم شاغرة

تواصل الجامعات والمعاهد تنظيم فعاليات وأنشطة طلابية ثقافية وعلمية خلال إجازة منتصف العام، سواء داخل الجامعات أو من خلال الاتحاد الرياضي للجامعات الذي أطلق بطولة للجامعات في العاصمة الجديدة، فضلًا عن استمرار أنشطة معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخلا المشهد من أي إجراءات تتعلق بانتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2025 -2026.

من جهته، رجح مسئول رعاية شباب بأحد الجامعات الحكومية، عدم عقد انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي الحالي، والتي كان من المفترض بدء إجراءتها والإعلان عن الجدول الزمني لتنظيمها شهر نوفمبر العام الماضي؛ طبقًا لما تنص عليه اللائحة الطلابية الجامعية.

وأضاف المسئول -الذي فضل عدم ذكر اسمه-، لـ"الشروق"، أنها ليست المرة الأولى التي لم تعقد فيها انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات، مشيرًا إلى أن ذلك حدث قبل ذلك مرتين خلال آخر 5 سنوات كان بينهم فترة غلق كورونا، لافتًا إلى أنه من الصعب عقد الانتخابات خلال الفصل الدراسي الثاني فمن المفترض أن يتزامن بدء شهر رمضان مع انطلاق الدراسة وإجازة عيد الفطر ومن ثم العودة على امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم".

وأوضح أن الإجراءات المتبعة هي صدور قرارات تسيير أعمال للطلاب أعضاء الاتحادات في الكليات الفرق الدراسية المختلفة أو لجان اتحاد الجامعة وفي حالة تخرج طلاب كانوا أعضاء في اتحادات الطلاب وأصبحت أماكنهم شاغرة يتم تصعيد زملائهم في مناصبهم.

في سياق متصل، ترأس وزير التعليم العالي، أيمن عاشور، مساء أمس الأول، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الأقصر الأهلية، مؤكدًا أهمية استمرار الجامعات في تنظيم زيارات للطلاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره إحدى المنصات الثقافية المهمة التي تتيح الاطلاع المباشر على مصادر المعرفة المتنوعة، وتسهم في تعزيز الوعي بالقضايا الفكرية والوطنية، وبناء شخصية الطالب الجامعي القادرة على التفكير والتحليل والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

كما شهد وزير التعليم العالي، فعاليات الحفل الختامي للنسخة الثانية من المبادرة الرئاسية "تمكين"، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدعم وتمكين طلاب الجامعات المصرية من ذوي الإعاقة، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والمحافظة والطلاب، وذلك بمعبد الأقصر.

وأوضح الوزير أن الدورة الثانية من المبادرة الرئاسية "تمكين"، تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية، وإيمانها الراسخ بأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة قضية وطنية، ومسئولية مشتركة، وأحد المؤشرات الجوهرية لتقدم الدولة، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم لقضايا تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيمانه العميق بحقهم الكامل في المشاركة والبناء، كما توجه بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته المستمرة، وحرصه الدائم على تحويل هذه الرؤية الوطنية إلى سياسات وبرامج تنفيذية ملموسة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، أن النسخة الثانية من مبادرة تمكين شهدت نقلة نوعية من حيث البناء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، من خلال إنشاء الوحدة المركزية "تمكين" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى الإشراف ودعم مراكز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، وتوحيد السياسات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح وبناء قواعد بيانات مركزية إلى جانب قياس التقدم الأكاديمي للطلاب.