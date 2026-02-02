- السعر العالمي يواصل الخسائر.. والفضة تتنفس الصعداء بعد انهيار تاريخي





تراجعت أسعار الذهب محليًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، بمقدار 325 جنيهًا في المتوسط، حيث سجل سعر الجرام عيار 21، 6500 جنيه، مقارنة مع 6825 جنيهًا في تعاملات أمس، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، 7428 جنيهًا، في مقابل 7800 جنيه، في تداولات أمس.

وفيما يخص سعر الجرام عيار 18، تراجع سعر الجرام بمقدار 279 جنيهًا، ليتداول عند 5571 جنيهًا، هبوطًا من 5850 جنيهًا في تعاملات أمس، بينما هبط سعر الجنيه الذهب بـ2600 جنيه، مستقرًا عند 52 ألف جنيه للبيع، في مقابل 54600 جنيه، كان سجلها أمس.

واصل سعر الذهب عالميًا، التراجع خلال المعاملات الفورية، فاقدًا 3.40% من قيمته، اليوم الاثنين، ليتداول عند مستوى 4713 دولارًا للأونصة.

كما تراجعت عقود الذهب الآجلة، تسليم 25 نوفمبر الجاري، بمقدار 1.69% مقارنة بسعرها الأحد، لمستوى مقارب، مسجلة 4.643 دولار.

واستمر نزيف السعر العالمي للذهب، خلال الأيام الخمس الأخيرة، هابطًا بأكثر من 10%، ليستقر عند 4.650 دولارًا للأونصة، وسط عمليات بيع كثيفة، فيما تشير البيانات إلى أن التراجعات اليومية الحالية هي الأكبر منذ عقود.

كانت أسعار الذهب قد انهارت، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي يوم الجمعة 30 يناير، بنسبة 11% أو ما يعادل 573 دولارًا، لتتداول عند 4,812.71 دولار للأونصة، محققة أكبر خسائر يومية منذ عام 1983، فيما انخفضت عقود الذهب الآجلة بنسبة 9.1% لتصل إلى 4,980 دولار، في اليوم ذاته.

وفي المقابل، سجل سعر جرام الفضة عيار 999 في مصر، 165.25 جنيهًا، هابطًا بمقدار 5 جنيهات، مقارنة بمعاملات الجلسة السابقة.

وعلى الصعيد العالمي، حققت أسعار الفضة عالميًا، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات أمس الاثنين، بمقدار 0.46%، مقارنة بسعر أمس، مسجلة 81.77 دولارًا للأوقية.

كانت الفضة تعرضت لضربة قوية، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة 31% لتصل إلى نحو 78 دولاراً، نزولًا من 114.43 دولارًا في الجلسة السابقة، ما أدى إلى فقدان نحو 1.96 تريليون دولار من قيمتها السوقية.

وضمن المسار الهبوطي الجماعي الذي عاشته المعادن خلال الأيام الخمس الماضية، شهدت الأسواق العالمية فقد أصول عدد من المعادن الثمينة تقدر بـ7 تريليونات دولار خلال الـ 36 ساعة الأولى فقط، وفق بيانات حركة الأسعار، ما أثار حالة من القلق بين المستثمرين حول استقرار أسعار المعادن في المستقبل.