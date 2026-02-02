أ ف ب: بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن النووي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.

من جهتها، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من المرجح أن تبدأ في الأيام المقبلة بحضور مسئولين كبار من كلا البلدين.

وقال مصدر مطلع للوكالة: "حتى الآن، لم يتم تحديد الموقع والوقت الدقيقين لهذا الاجتماع، ومن المرجح أن تكون هذه المفاوضات على مستوى (وزير الخارجية الإيراني عباس) عراقجي و (المبعوث الأمريكي ستيف) ويتكوف".

بالتزامن مع ذلك، قال مسئولان إسرائيليان إنه من المتوقع ‌أن يزور ويتكوف إسرائيل لعقد اجتماعات ‌مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الجيش.

وأوضح المسئولان أن زيارة ويتكوف إلى ‍إسرائيل من المتوقع أن تبدأ غدا الثلاثاء.

وتأتي ‍الزيارة ⁠في ظل تصاعد ‍التوترات الإقليمية مع إيران، وفي الوقت الذي ‌تمضي ‍فيه ‍إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌قدما في خطتها لإنهاء الحرب على غزة.