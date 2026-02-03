إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بشارع أحمد شوقي بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بشارع أحمد شوقي بمدينة سنورس.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص جراء الحادث، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى سنورس المركزي لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.