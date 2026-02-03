وزيرة التنمية المحلية: أكثر من 34 ألف طلب تلقتهم المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة

- عوض: توجيهات للمراكز التكنولوجية والسيارات المتنقلة في مساعدة المواطنين الراغبين في تقديم الطلبات

كشفت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن تلقي المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026، 34341 طلب تقنين وذلك منذ إنطلاق المنصة في 21 يناير الماضي وحتى 2 من فبراير الجاري.

وأضافت عوض، في بيان لها، أن هناك 15391 مواطنا قاموا بسداد رسم الفحص وجار استكمال إجراءات التقنين لهم، موضحة أن هناك تنسيق ومتابعة مستمرة مع لجان التقنين بالمحافظات لسرعة فحص الطلبات، بالإضافة إلى تعاون كامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

ونوهت إلى أن هناك توجيه للمراكز التكنولوجية والسيارات المتنقلة لمساعدة المواطنين في تقديم الطلبات، على الأراضى أملاك الدولة الخاصة طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.

فحص الطلبات المقدمة لسرعة استكمال إجراءات التقنين لهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً على مدار اليوم بين وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية لحل أي شكاوى للمواطنين وسرعة حلها بشكل فوري وتذليل أي عقبات أثناء الإجراءات، مشيرة إلى حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة الخاصة وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

وتهيب وزارة التنمية المحلية بالمواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة الخاصة بسرعة التقدم لتجنب المسائلة القانونية وإسترداد الأرض المتعدى عليها حيث أن أخر موعد لتقديم الطلبات٢٠٢٦/٧/١٨ وذلك من هنا